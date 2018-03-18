2018-03-18T01:52:42+03:00
Политика

Чехия и Швеция отрицают причастность к происхождению «Новичка»

Министры иностранных дел прокомментировали заявление представителя МИД РФ
Юлия ДИВЕЕВА
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Министр иностранных дел Швеции Маргот ВалльстремМинистр иностранных дел Швеции Маргот ВалльстремФото: REUTERS
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Министры Чехии и Швеции заявили о том, что их страны не имеют никакого отношения к происхождению нервно-паралитического вещества «Новичок», которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ и двойной шпион Сергей Скрипаль.

Так глава чешского Мартин Стропницкий отметил, что заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о странах, проводящих исследования с этим химикатом, не подкреплено фактами. В своем Twitterr министр назвал слова российского дипломата «спекулятивным сообщением».

Твит Мартина Стропницкого Фото: СОЦСЕТИ

Твит Мартина СтропницкогоФото: СОЦСЕТИ

Министры обороны Чехии Карла Шлехтова напомнила, что ее страна уже более 20 лет (с 1990-х годов) состоит в договоре о запрете разработке, производстве и распространении химического оружия.

«Республика четко его выполняет», - заверила Шлехтова в своем Twitter.

Твит Карлы Шлехтовой Фото: СОЦСЕТИ

Твит Карлы ШлехтовойФото: СОЦСЕТИ

Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём отвергла педположение о шведском происхождении нервно-паралитического вещества.

«Отвергаю утверждения представителя МИД России о том, что нервно-паралитический агент, использованный в Солсбери, мог происходить из Швеции», - написала Валльстрём в субботу в своем Twitter.

Твит Маргот Валльстрём Фото: СОЦСЕТИ

Твит Маргот ВалльстрёмФото: СОЦСЕТИ

Как писал сайт kp.ru, 17 марта Захарова сообщила, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» мог быть произведен в странах, «которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования веществ из проекта «Новичок»: Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии 4 марта на скамейке в сквере города Солсбери. По заявлению британской полиции, их отравили химическим веществом. Лондон сразу обвинил в этом инциденте Россию.

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