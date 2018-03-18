2018-03-18T02:07:35+03:00
Политика

Минкомсвязи сообщило о росте хакерской активности накануне выборов

Специалисты ведомства переведены в режим круглосуточного дежурства
Юлия ДИВЕЕВА
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Минкомсвязи заверяет, что хакеры не помешают голосованию на выборах президентаМинкомсвязи заверяет, что хакеры не помешают голосованию на выборах президентаФото: REUTERS
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С приближением выборов президента России возросла и хакерская активность. Об этом сообщил глава Министерства связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров в субботу.

«Мы действительно определенный рост активности наблюдаем. Но мы в работоспособности и защите системы абсолютно уверены», - сказал он.

Он заверил, что все специалисты ведомства переведены на круглосуточный режим работы и справляются с увеличением хакерских атак.

«Пока сложно сказать, насколько они связаны с проведением выборов. Но посмотрим. Думаю, что основной театр мы увидим во время голосования здесь, в центральной части России», - цитирует Никифорова РИА Новости.

В субботу в день тишины кибератаке подвергся сайт Роскомнадзора. Об этом сообщил Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и выразил уверенность, что в день голосования «все будет отлично».

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

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