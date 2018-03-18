2018-03-18T03:29:24+03:00
Политика

Около 1,6 миллиона россиян использовали сервис «Мобильный избиратель»

На сайте госуслуг граждане могли выбрать удобный для голосования участок
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Россияне могли выбрать удобный избирательный участок через интернет-сервисРоссияне могли выбрать удобный избирательный участок через интернет-сервисФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Сервис «Мобильный избиратель» оказался очень востребованной новинкой. На портале «Госуслуги» им воспользовались около 1,6 миллиона россиян. Об этом рассказал министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

По его словам, эта инновация позволила гражданам через интернет найти и выбрать удобный для себя избирательный участок.

«Центризбирком в процессе подготовки к проведению выборов президента РФ предлагал огромное количество разных инноваций, чтобы сделать саму процедуру более прозрачной… Одной из новинок этой кампании стала система «Мобильный избиратель», - отметил Никифоров.

Он напомнил, что министерство предоставило сервис видеонаблюдения участков, передает РИА Новости

«Всего более 46 тысяч камер будут обеспечивать возможность онлайн-наблюдения за всей процедурой голосования, подсчета голосов и уже подведения итогов», — сказал глава Минкомсвязи.

Всего по стране будет открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

За тем, как проходят выборы на избирательных участках по всей стране, следят наши корреспонденты

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в России»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Экс-офицер бундесвера с семьей попросил убежища в России
Посол России указал на опасное обострение отношений между Москвой и Лондоном
Уволенный Маккейб передал переписку с Трампом спецпрокурору Мюллеру
Новые «Мстители» установили рекорд по продаже билетов
Флот США принял на вооружение атомную подлодку класса Virginia
Минкомсвязи сообщило о росте хакерской активности накануне выборов
Чехия и Швеция отрицают причастность к происхождению «Новичка»
Пострадавших в Гудаури пригласили с семьями отдохнуть бесплатно в следующем году
Первые экзит-поллы начали проводить у избирательных участков на Камчатке
Первым в мире проголосовавшим на выборах президента России стал известный блогер
Президент Маврикия подала в отставку из-за обвинений в коррупции
Мэр Львова считает, что у украинцев украли страну
На Камчатке началось голосование по выборам Президента России
На Чукотке открылось 55 избирательных участков
ОБСЕ призвала Киев соблюдать права россиян на выборах
Памфилова объявила о старте президентских выборов
Посол РФ о действиях Британии по делу Скрипаля: мы таких вещей не прощаем
Заработал сайт видеотрансляции с избирательных участков