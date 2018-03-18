Около 1,6 миллиона россиян использовали сервис «Мобильный избиратель»

СЕГОДНЯ 03:29 2018-03-18T03:29:24+03:00

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Сервис «Мобильный избиратель» оказался очень востребованной новинкой. На портале «Госуслуги» им воспользовались около 1,6 миллиона россиян. Об этом рассказал министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

По его словам, эта инновация позволила гражданам через интернет найти и выбрать удобный для себя избирательный участок.

«Центризбирком в процессе подготовки к проведению выборов президента РФ предлагал огромное количество разных инноваций, чтобы сделать саму процедуру более прозрачной… Одной из новинок этой кампании стала система «Мобильный избиратель», - отметил Никифоров.

Он напомнил, что министерство предоставило сервис видеонаблюдения участков, передает РИА Новости

«Всего более 46 тысяч камер будут обеспечивать возможность онлайн-наблюдения за всей процедурой голосования, подсчета голосов и уже подведения итогов», — сказал глава Минкомсвязи.

Всего по стране будет открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

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