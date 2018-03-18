Уволенный Маккейб передал переписку с Трампом спецпрокурору Мюллеру

СЕГОДНЯ 03:46 2018-03-18T03:46:17+03:00

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Бывший первый заместитель директора Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейб передал в распоряжение спецпрокурора США по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы Роберту Мюллеру свою переписку с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Маккейб был отправлен в отставку Генпрокурором и главой минюста Джеффом Сешнсом в эту пятницу. СМИ писали, что причиной стал конфликт с Трампом.

Как сообщает CNN со ссылкой на свои источники, экс-заместитель главы ФБР дал Мюллеру показания в связи с расследованием по «российскому делу», а также предоставил спецпрокурору свои заметки и записи, которые он делал, исполняя обязанности директора ФБР сразу после увольнения с этого поста Джеймса Коми.

О том, когда именно Маккейб давал показания Мюллеру - до или после отстранения с поста замдиректора ФБР - пока не известно.