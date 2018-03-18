2018-03-18T03:46:17+03:00
Политика

Уволенный Маккейб передал переписку с Трампом спецпрокурору Мюллеру

Экс-заместитель директора ФБР дал показания по делу о «российском вмешательстве»
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Бывший первый заместитель директора ФБР Эндрю МаккейбБывший первый заместитель директора ФБР Эндрю МаккейбФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Бывший первый заместитель директора Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейб передал в распоряжение спецпрокурора США по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы Роберту Мюллеру свою переписку с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Маккейб был отправлен в отставку Генпрокурором и главой минюста Джеффом Сешнсом в эту пятницу. СМИ писали, что причиной стал конфликт с Трампом.

Как сообщает CNN со ссылкой на свои источники, экс-заместитель главы ФБР дал Мюллеру показания в связи с расследованием по «российскому делу», а также предоставил спецпрокурору свои заметки и записи, которые он делал, исполняя обязанности директора ФБР сразу после увольнения с этого поста Джеймса Коми.

О том, когда именно Маккейб давал показания Мюллеру - до или после отстранения с поста замдиректора ФБР - пока не известно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Экс-офицер бундесвера с семьей попросил убежища в России
Посол России указал на опасное обострение отношений между Москвой и Лондоном
Около 1,6 миллиона россиян использовали сервис «Мобильный избиратель»
Новые «Мстители» установили рекорд по продаже билетов
Флот США принял на вооружение атомную подлодку класса Virginia
Минкомсвязи сообщило о росте хакерской активности накануне выборов
Чехия и Швеция отрицают причастность к происхождению «Новичка»
Пострадавших в Гудаури пригласили с семьями отдохнуть бесплатно в следующем году
Первые экзит-поллы начали проводить у избирательных участков на Камчатке
Первым в мире проголосовавшим на выборах президента России стал известный блогер
Президент Маврикия подала в отставку из-за обвинений в коррупции
Мэр Львова считает, что у украинцев украли страну
На Камчатке началось голосование по выборам Президента России
На Чукотке открылось 55 избирательных участков
ОБСЕ призвала Киев соблюдать права россиян на выборах
Памфилова объявила о старте президентских выборов
Посол РФ о действиях Британии по делу Скрипаля: мы таких вещей не прощаем
Заработал сайт видеотрансляции с избирательных участков