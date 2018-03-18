2018-03-18T04:14:00+03:00
Политика

Посол России указал на опасное обострение отношений между Москвой и Лондоном

Александр Яковенко призвал проявить в решении конфликта сдержанность и рассудительность
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Дело об отравлении экс-сотрудник ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери вылилось конфликт между Россией и Великобританией, и отношения между странами продолжают опасно обостряться. Такое заявление сделал посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

«Этот конфликт в самом деле обостряется опасно и несоизмеримо. Требуются сдержанность и рассудительность», — заявил дипломат в интервью изданию Mail on Sunday.

Напомним, , как сообщал сайт kp.ru, в понедельник британский прмьер Тереза Мэй заявила, что по данным следствия, Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России. Она выразила уверенность в причастности Москвы в этом инциденту.

А 14 марта Мэй заявила, что Соединенное Королевство приостановит все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне с Россией, вышлет из страны 23 российских дипломата, якобы идентифицированных в качестве сотрудников разведки, а также отзовет приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Лондон.

Россия же в ответ также решила выслать 23 британских дипломата и закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге. Временно приостановлена деятельность Британского совета в РФ.

Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Экс-офицер бундесвера с семьей попросил убежища в России
Уволенный Маккейб передал переписку с Трампом спецпрокурору Мюллеру
Около 1,6 миллиона россиян использовали сервис «Мобильный избиратель»
Новые «Мстители» установили рекорд по продаже билетов
Флот США принял на вооружение атомную подлодку класса Virginia
Минкомсвязи сообщило о росте хакерской активности накануне выборов
Чехия и Швеция отрицают причастность к происхождению «Новичка»
Пострадавших в Гудаури пригласили с семьями отдохнуть бесплатно в следующем году
Первые экзит-поллы начали проводить у избирательных участков на Камчатке
Первым в мире проголосовавшим на выборах президента России стал известный блогер
Президент Маврикия подала в отставку из-за обвинений в коррупции
Мэр Львова считает, что у украинцев украли страну
На Камчатке началось голосование по выборам Президента России
На Чукотке открылось 55 избирательных участков
ОБСЕ призвала Киев соблюдать права россиян на выборах
Памфилова объявила о старте президентских выборов
Посол РФ о действиях Британии по делу Скрипаля: мы таких вещей не прощаем
Заработал сайт видеотрансляции с избирательных участков