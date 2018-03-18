Посол России указал на опасное обострение отношений между Москвой и Лондоном

СЕГОДНЯ 04:14 2018-03-18T04:14:00+03:00

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Дело об отравлении экс-сотрудник ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери вылилось конфликт между Россией и Великобританией, и отношения между странами продолжают опасно обостряться. Такое заявление сделал посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

«Этот конфликт в самом деле обостряется опасно и несоизмеримо. Требуются сдержанность и рассудительность», — заявил дипломат в интервью изданию Mail on Sunday.

Напомним, , как сообщал сайт kp.ru, в понедельник британский прмьер Тереза Мэй заявила, что по данным следствия, Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России. Она выразила уверенность в причастности Москвы в этом инциденту.

А 14 марта Мэй заявила, что Соединенное Королевство приостановит все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне с Россией, вышлет из страны 23 российских дипломата, якобы идентифицированных в качестве сотрудников разведки, а также отзовет приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Лондон.

Россия же в ответ также решила выслать 23 британских дипломата и закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге. Временно приостановлена деятельность Британского совета в РФ.