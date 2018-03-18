2018-03-18T05:04:22+03:00
Политика

Пушков предрек конец Порошенко в случае вступления Украины в ЕС

Российский сенатор сравнил президента республики с Атиллой
Юлия ДИВЕЕВА
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Сенатор Алексей Пушков. Фото: Артем Коротаев/ТАСССенатор Алексей Пушков. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Стремление президента Украины Петра Порошенко как можно быстрее войти в Евросоюз может обернуться против него же. Такое мнение высказал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков

«Порошенко угрожает, подобно Аттила, ворваться в ЕС через несколько лет. Если ЕС и впрямь примет Украину, тогда ему точно конец. Моментальный»— написал он в своем Twitter.

Твит Алексея Пушкова Фото: СОЦСЕТИ

Твит Алексея ПушковаФото: СОЦСЕТИ

Так российский сенатор отреагировал на интервью Порошенко немецкой медиагруппе Funke. В нем глава государства выразил уверенность, что Украина станет частью ЕС уже в течение нескольких лет, передает РИА Новости.

«В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украину примут в Евросоюз. И это будет вопросом лет, а не десятилетий. Ни одна страна так не увлекается Европой, как Украина», — заявил глава Незалежной.

При этом Порошенко заверил, что Киев будет соответствовать антикоррупционным критериям. По его словам, он «лично создал инфраструктуру против коррупции в этой стране, которая полностью независима». И заявил, что гордится этим.

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