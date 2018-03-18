На Дальнем Востоке явка избирателей в этом году превысила показатели прошлых выборов

СЕГОДНЯ 05:40 2018-03-18T05:40:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Избиратели на Чукотке, Камчатке и Сахалине показывают небывалую активность в первые часы голосования. По данным избирательной комиссии Чукотского автономного округа там уже воспользовались своим гражданским правом голоса 28,06% жителей региона..

На Камчатке явка к 10:00 по местному времени составила 31 тысячу 220 человек или 13,43% избирателей. В 2012 году на выборах президента к этому времени проголосовали 9,59% граждан. Как отметила председатель краевого Избиркома Инга Иринина, в некоторых районах почти половина избирателей проголосовали уже в первые два часа после открытия избирательных участков, передает Интерфакс.

«Например, в Алеутском районе в 10 утра уже проголосовали более 60% избирателей, а в Пенжинском районе явка на выборы приближается к 50%», - сказала она.

В Сахалинской области в первые два часа работы избирательных участков проголосовали 12% электората или около 44 тысяч человек. В избирательной комиссии региона отметили, что активность избирателей почти в два раза выше выборов 2012 года, когда к этому времени голоса отдали лишь 6,64% жителей региона.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

За тем, как проходят выборы на избирательных участках по всей стране, следят наши корреспонденты