Посол РФ: Лондон надеется из дела Скрипаля сделать «маленькую победоносную войну».
Правительство Великобритании надеется заработать себе очки на конфликте в Россией из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Такое мнение высказал посол РФ в Лондоне Александр Яковенко. Он отметил, что кабинет министров хочет превратить инцидент в «победоносную войну».
«Весьма вероятно, что кабинет министров расценивает этот кризис как «маленькую победоносную войну», чтобы набрать очки дома, однако этого не будет. Россия имеет запас стратегического терпения», - заявил Яковенко в интервью газете The Mail on Sunday, стенограмму которого посольство опубликовало на своем сайте.
Дипломат призвал британские власти сначала провести полное расследование, а уже потом выдвигать обвинения. Он подчеркнул, что «разжигание военной истерии» не решит серьезные проблемы внутри королевства, но разрыв диалога с Москвой может сократить число сторонников «Глобальной Британии» - движения за выход страны из ЕС.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что 12 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что по данным следствия, Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России. Она обвинила Москву в покушении и предложила принять ряд антироссийских снакций.
Соединенное Королевство выслало из страны 23 российских дипломата, кторых объявили сотрудниками разведки, отозвало приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Лондон.
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