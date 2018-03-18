В Китае россияне активно голосуют на выборах президента

СЕГОДНЯ 07:08 2018-03-18T07:08:02+03:00

Избирательные участки для россиян работают и в Китае Фото: REUTERS

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Граждане России, находящиеся в КНР, активно участвуют в голосовании на выборах президента РФ. Об этом сообщил глава избирательной комиссии в Пекине Георгий Зиновьев.

«С утра пришло много избирателей, - существенно большая активность, чем на предыдущих выборах. Думаю, что эта тенденция сохранится», - сказал он.

По словам Зиновьева, посольство РФ в Китае особенно рассчитывает на политическую инициативность российской молодежи, в частности, студентов, которых в Пекине довольно много, передает ТАСС.

«Существует местная студенческая ассоциация, через которую информация дошла до ребят, которые учатся в Пекине. Мы постарались максимально широко оповестить российских граждан, как тех, кто здесь живет на постоянной основе, так и по возможности тех, кто в этот день находится в Китае в командировке» - рассказал глава местного избиркома.

Он расказал, что его избирательный участок территории посольства в столице Китая получил 2,34 тысячи бюллетеней. Также избирательные участки для голосования открыты в Шанхае, Шэньяне, Гуанчжоу и Гонконге.

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