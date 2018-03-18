Американец расстрелял бывшую жену в торговом центре в Калифорнии

СЕГОДНЯ 07:40 2018-03-18T07:47:04+03:00

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В американском городе Таузенд-Оукс штата Калифорния один человек был убит и еще один – ранен во время стрельбы в торговом центре. Об этом сообщили в управлении шерифа округа Вентура.

Полиция заверила, что речь идет об убийстве на бытовой почве. Жертва – женщина 30 лет. Ее бывший муж - 33-летний житель Лос-Анджелеса, зашел вслед за ней в торговый центр и выстрелил в нее из огнестрельного оружия. Женщина скончалась на месте.

После этого мужчина попытался свести счеты с жизнью и выстрелил в себя. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Как передает Associated Press, очевидцы рассказали, что бывшие супруги спорили до того, как прозвучали выстрелы. Также известно, что у пары есть общие дети. Полиция разыскала их и они сейчас в безопасности.

Гипермаркет после ЧП эвакуировали. Полиция начала расследование. Место нападения оцеплено, проводятся следственные мероприятия.

На этой неделе ранее сайт kp.ru расказывал о нападении в штате Алабама. Там 15 марта неизвестный открыл стрельбу из ружья в одной из медицинских клиник городка Бирмингем по пациентам и персоналу медучреждения. В результате один человек погиб, еще один получил ранения.