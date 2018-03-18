Выборы-2018: В Москве открылись избирательные участки.

СЕГОДНЯ 08:00 2018-03-18T08:02:58+03:00

Отдать свой голос за одного кандидатов можно будет с 8:00 до 20:00 по мск Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На протяжении всего дня россияне будут голосовать за кандидатов [видео]

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В воскресенье, 18 марта, в Москве единовременно открылись все 3624 избирательных участка. Начиная с 8:00 у жителей и гостей столицы появилась возможность отдать голос за одного из восьми представленных кандидатов.

Уже сейчас понятно, что выборы президента России в Москве пройдут на самом высшем уровне, ведь за последние годы городские власти смогли создать прозрачную и абсолютно открытую систему процесса голосования. Она полностью исключает возможность вмешательства в ее работу на любом из этапов.

Так, в столице был обеспечен стопроцентный охват всех участков и территориальных избирательных комиссий видеонаблюдением. Кроме того, все протоколы ИК получили так называемый QR-кодирование, который невозможно подделать.

Помогут сохранять порядок на участках и многочисленные наблюдатели. Только среди москвичей 4 тысячи человек выразили готовность поучаствовать в данном процессе для достижения максимально объективных результатов. Также на участках будут присутствовать наблюдатели из 86 стран мира и 14 международных организаций.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

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