Выборы президента России проходят без серьезных нарушений

СЕГОДНЯ 08:16 2018-03-18T08:16:15+03:00

Явка избирателей в Амурской области и Хабаровском крае уже сейчас выше, чем в 2012 году

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Выборы президента России в 2018 году проходят без каких-либо серьезных нарушений. Такая ситуация на уже открывшихся избирательных участках была актуальна в период до 7:00 по мск, сообщает член Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель Ассоциации "Гражданский контроль" Александр Брод.

По его словам, рядом с одним из мест голосования в Магаданской области был обнаружен агитационный материал, однако его сразу же сняли. Эксперты ассоциации продолжают мониторить избирательный процесс, поддерживая контакты с наблюдателями от Общественных палат субъектов.

Так, 850 человек, среди которых правоведы и лидеры общественных организаций, еще только на этапе подготовки к выборам посетили около 70 регионов. Они отметили хорошо проделанную работу Центризбиркома и избирательных комиссий, которые тщательно выверяли списки граждан и устанавливали видеокамеры.

Между тем, стоит отметить, что на данный момент явка в Амурской области и Хабаровском крае уже выше, чем на президентских выборах 2012 года.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в 8:00 по мск избирательные участки были единовременно открыты и в Московском регионе.

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