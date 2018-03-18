В Торонто двое неизвестных застрелили темнокожего парня

СЕГОДНЯ 08:19 2018-03-18T08:19:55+03:00

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Полиция Канады объявила в розыск двух мужчин, застреливших на улице Торонто молодого темнокожего парня. ЧП произошло в западной части города.

Известно, что жертва вышел из подъезда многоэтажки, где жили его друзья, и пошел к своему автомобилю, который был припаркован на стоянке. Два спортивного вида чернокожих мужчины пошли за ним следом. Они были одеты в темное. Когда парень уже собирался сесть в машину, преследователи подошли к нему и оба выстрелили несколько раз в спину жертве. Молодой человек скончался тут же на месте, передает телеканал СВС.

Об убитом сообщается, что у него никогда не было проблем с полицией. Прибывшие на место медики констатировали его смерть. Его Это убийство стало двенадцатым в Торонто с начала 2018 года.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что в Канаде задержан 66-летний Брюс МакАртур, который подозревается в нескольких убийствах. Полиция Торонто считает, что на его счету минимум пять жертв - его заказчики. МакАртур работал ландшафтным дизайнером. Он убил нескольких мужчин в возрасте от 44 до 58 лет. Трупы маньяк прятал в цветочных горшках и клумбах своих работодателей.