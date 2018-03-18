Избирательные участки в Югре открылись раньше для удобства рабочих

СЕГОДНЯ 08:53 2018-03-18T09:07:55+03:00

Через два часа после открытия участков явка составила почти 1200 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Такие меры были приняты в отдельных городах по просьбе руководителей предприятий ТЭК

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В отдельных городах Югры избирательные участки были открыты на два часа раньше запланированного срока для того, чтобы рабочие предприятий топливно-энергетического комплекса могли проголосовать до заступления на смену. Такое решение было принято региональной комиссией после обращений руководителей заводов.

Дело в том, что работа предприятий ТЭК строится по принципу непрерывного цикла. Поэтому многие сотрудники выезжают на производство еще до 8:00, то есть до открытия избирательных участков, а возвращаются уже лишь после их закрытия, сообщает "КП" - Югра.

В результате специально для таких людей 21 участок на территории Югры был открыт уже в 6:00 по местному времени. Десять из них находились в Когалыме, еще три в Сургуте и по два в городах Покачи, Урай, Лангепас и Мегион. По состоянию на 8:00 явка составила 1189 человек.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что избирательные участки открылись также в Москве.

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