Эксперт: уже сейчас можно говорить о высокой явке на выборах-2018

СЕГОДНЯ 09:06 2018-03-18T09:06:58+03:00

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Центральной избирательной комиссии удалось добиться повышения явки на выборах президента России в 2018 году. Уже сейчас об этом позволяют судить данные, полученные с востока нашей страны. Такое заявление сделал директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

"Весьма интересны показатели явки на востоке России. Она значительно больше чем на президентских выборах 2012 года и на прошлых думских выборах. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что усилия, направленные Центральной избирательной комиссией на повышение явки, увенчались успехом". - сказал эксперт.

Он предположил, что таким результатам способствует полученное работодателям разрешение подвозить своих сотрудников на избирательные участки. Это особенно важно, например, для северян-вахтовиков. Кроме того, не малую роль в повышении явки сыграла возможность выбора места для голосования через "Мобильного избирателя".

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 21 избирательный участок в городах Югры был открыт раньше на два часа для удобство рабочих предприятий топливно-энергетического комплекса.

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