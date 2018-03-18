2018-03-18T09:06:58+03:00
Политика

Эксперт: уже сейчас можно говорить о высокой явке на выборах-2018

Показатели на востоке России значительно превосходят результаты 2012 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Значимую роль в повышении явки избирателей сыграла возможность выбрать другой участок для голосованияЗначимую роль в повышении явки избирателей сыграла возможность выбрать другой участок для голосованияФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Центральной избирательной комиссии удалось добиться повышения явки на выборах президента России в 2018 году. Уже сейчас об этом позволяют судить данные, полученные с востока нашей страны. Такое заявление сделал директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

"Весьма интересны показатели явки на востоке России. Она значительно больше чем на президентских выборах 2012 года и на прошлых думских выборах. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что усилия, направленные Центральной избирательной комиссией на повышение явки, увенчались успехом". - сказал эксперт.

Он предположил, что таким результатам способствует полученное работодателям разрешение подвозить своих сотрудников на избирательные участки. Это особенно важно, например, для северян-вахтовиков. Кроме того, не малую роль в повышении явки сыграла возможность выбора места для голосования через "Мобильного избирателя".

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 21 избирательный участок в городах Югры был открыт раньше на два часа для удобство рабочих предприятий топливно-энергетического комплекса.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

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