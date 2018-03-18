На президентских выборах проголосовала глава ЦИК РФ

СЕГОДНЯ 09:17 2018-03-18T09:17:21+03:00

Элла Памфилова протестировала новую технологию «мобильный избиратель», простояв в очереди около получаса

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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова проголосовала на выборах президента России. Она протестировала новую технологию «Мобильный избиратель», которая дает возможность гражданам голосовать по месту нахождения.

Памфилова отдала свой голос на избирательном участке №145 в здании Центрального телеграфа центре Москвы, в Никитском переулке. Глава ЦИК простояла в очереди около получаса.

"Я проголосовала. Сегодня здесь, на этом участке, очереди, потому что прибыло очень много артистов, которые сегодня выступают, - из Смоленской области, из Бурятии", - сказала Памфилова.

Она отметила, что артисты также воспользовались системой "Мобильный избиратель".

По словам Памфиловой, она рада тому, что люди с утра пришли на выборы.

"Немного огорчает, что мороз большой, очень холодно", - добавила председатель ЦИК, передает "Интерфакс".

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

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