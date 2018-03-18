2018-03-18T09:28:28+03:00
Политика

В Магаданской области избирателям предложили "литературное меню"

На одном из участков для голосования прошел гастрономический фестиваль
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На избирательном участке магаданцы могли продегустировать блюда и купить выпечку. Фото: Правительство Магаданской областиНа избирательном участке магаданцы могли продегустировать блюда и купить выпечку. Фото: Правительство Магаданской области
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Настоящий гастрономический фестиваль развернулся в воскресенье, 18 марта, на одном из избирательных участков в Магаданской области. Сотрудники библиотеки имени А.С. Пушкина предлагали всем желающим не только проголосовать на выборах президента, но и отведать блюда из так называемого "литературного меню".

Так, магаданцев угощали кашей для книгоежек, варениками от Пульхерии Ивановны, пирогами от Дюма, блинами-скородумками по-толстовски и огромным тортом "Колымское братство", который торжественно разрезал губернатор региона Владимир Печеный.

"Сегодня мы предложили магаданцам немного попутешествовать по литературным произведениям через гастрономию. Как видите, все блюда носят необычные названия и связаны с писателями или героями произведений", - прокомментировала происходящее директор библиотеки Валентина Ампилогова.

Она рассказала, что также магаданцы могли продегустировать различные соления и сладости, купить выпечку и консервы, а также сфотографироваться на конкурс "В объективе – выборы" или поставить подпись за благоустройство одного из общественных пространств. Кроме того, в библиотеке продолжает работать кинотеатр, где малыши могут посмотреть мультики, а взрослые - спортивную драму "Движение вверх", сообщается на сайте правительства Магаданской области.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что, по мнению экспертов, уже сейчас можно говорить о высокой избирательной явке на выборах-2018.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

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