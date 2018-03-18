СЕГОДНЯ 09:37 2018-03-18T10:05:32+03:00

Политик опустил свой бюллетень в урну на избирательном участке в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Он опустил свой бюллетень на участке на Ленинском проспекте

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Владимир Путин проголосовал на выборах-2018 в Москве. Политик опустил свой бюллетень в урну на избирательном участке в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте.

Путин традиционно голосует именно здесь уже много лет. Однако ранее появлялась информация, что в этом году президент России может отправиться в Крым или Санкт-Петербург.

Напомним. как сообщал сайт kp.ru, накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин, вероятнее всего, не станет нарушать традицию выбора места для голосования. Это связано, прежде всего, с плотным графиком президента РФ.

Между тем, уже сейчас говорят о том, что усилия Центризбиркома дали свои результаты, и избирательная явка на этих выборах будет достаточно высокой.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

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