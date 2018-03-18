2018-03-18T09:40:25+03:00
В мире

Ли Кэцяна переизбрали премьером Госсовета Китая на второй срок

Его кандидатуру выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, переизбранный главой государства на второй срок 11 марта
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Избранный на второй срок премьер Госсовета КНР Ли КэцянИзбранный на второй срок премьер Госсовета КНР Ли КэцянФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Ли Кэцян переизбран на пост премьера Госсовета Китая на второй срок. Такое решение поддержали депутаты проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей — высшего органа государственной власти КНР.

Его кандидатуру выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, который был переизбран она пост главы государства на второй срок 11 марта.

Ли Кэцян возглавил Госсовет КНР в 2013 году. На этом же пленарном заседании сессииизбрали заместителей председателя Центрального военного совета КНР, эти посты сохранили Сюй Цилян и Чжан Юся. Председателем государственного комитета контроля стал Ян Сяоду, главой Верховного народного суда - Чжоу Цян, председателем верховной народной прокуратуры - Чжан Цзюнь. Также были избраны 172 члена постоянного комитета ВСНП.

В понедельник, 19 марта, на сессии по представлению Ли Кэцяна будут избраны члены Госсовета, а также главы комитетов и министры нового состава правительства, передает ТАСС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента
Украинская полиция не пускает россиян в консульство во Львове для участия в выборах
Путин проголосовал на выборах-2018 в Москве
В Магаданской области избирателям предложили "литературное меню"
На президентских выборах проголосовала глава ЦИК РФ
Эксперт: уже сейчас можно говорить о высокой явке на выборах-2018
Избирательные участки в Югре открылись раньше для удобства рабочих
Джонсон считает ответные меры России бесполезными
В Торонто двое неизвестных застрелили темнокожего парня
Выборы президента России проходят без серьезных нарушений
Выборы-2018: В Москве открылись избирательные участки
Американец расстрелял бывшую жену в торговом центре в Калифорнии
Погода в Москве на 18 марта 2018 года: температура воздуха составит -5 градусов
Российских водителей обязали носить светоотражающие жилеты
В Китае россияне активно голосуют на выборах президента
Трамп: Расследование «российского дела» основано на мошенничестве
Посол РФ: Лондон надеется из дела Скрипаля сделать «маленькую победоносную войну»
На Дальнем Востоке явка избирателей в этом году превысила показатели прошлых выборов
Юрий Трутнев проголосовал на выборах в Якутске