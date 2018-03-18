Ли Кэцяна переизбрали премьером Госсовета Китая на второй срок

СЕГОДНЯ 09:40 2018-03-18T09:40:25+03:00

Избранный на второй срок премьер Госсовета КНР Ли Кэцян Фото: REUTERS

Его кандидатуру выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, переизбранный главой государства на второй срок 11 марта

Изменить размер текста: A A

Ли Кэцян переизбран на пост премьера Госсовета Китая на второй срок. Такое решение поддержали депутаты проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей — высшего органа государственной власти КНР.

Его кандидатуру выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, который был переизбран она пост главы государства на второй срок 11 марта.

Ли Кэцян возглавил Госсовет КНР в 2013 году. На этом же пленарном заседании сессииизбрали заместителей председателя Центрального военного совета КНР, эти посты сохранили Сюй Цилян и Чжан Юся. Председателем государственного комитета контроля стал Ян Сяоду, главой Верховного народного суда - Чжоу Цян, председателем верховной народной прокуратуры - Чжан Цзюнь. Также были избраны 172 члена постоянного комитета ВСНП.

В понедельник, 19 марта, на сессии по представлению Ли Кэцяна будут избраны члены Госсовета, а также главы комитетов и министры нового состава правительства, передает ТАСС.