Ли Кэцяна переизбрали премьером Госсовета Китая на второй срок
Ли Кэцян переизбран на пост премьера Госсовета Китая на второй срок. Такое решение поддержали депутаты проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей — высшего органа государственной власти КНР.
Его кандидатуру выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, который был переизбран она пост главы государства на второй срок 11 марта.
Ли Кэцян возглавил Госсовет КНР в 2013 году. На этом же пленарном заседании сессииизбрали заместителей председателя Центрального военного совета КНР, эти посты сохранили Сюй Цилян и Чжан Юся. Председателем государственного комитета контроля стал Ян Сяоду, главой Верховного народного суда - Чжоу Цян, председателем верховной народной прокуратуры - Чжан Цзюнь. Также были избраны 172 члена постоянного комитета ВСНП.
В понедельник, 19 марта, на сессии по представлению Ли Кэцяна будут избраны члены Госсовета, а также главы комитетов и министры нового состава правительства, передает ТАСС.