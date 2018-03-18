Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента

СЕГОДНЯ 10:03 2018-03-18T10:07:34+03:00

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Утром в воскресенье, 18 марта, на выборах президента России проголосовал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Для этого он побывал на избирательном участке №75 в центре Москвы.

"Как ваше настроение?" - спросил Володин у членов избирательной комиссии, получая бюллетень для голосования.

"Отлично!" - ответили ему.

Председатель нижней палаты парламента отдал свой голос и приветствовал генерального директора "Аэрофлота" Виталия Савельева, который тоже пришел проголосовать на этот же избирательный участок, передает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что на одном из избирательных участков в столице отдал свой голос президент России Владимир Путин. Вопреки слухам о возможном голосовании главы государства в Крыму или в Санкт-Петербурге, он опустил свой бюллетень в урну там, где он всегда это делает все последние выборы.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

За тем, как проходят выборы на избирательных участках по всей стране, следят наши корреспонденты.