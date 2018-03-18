Выборы президента России в Токио проходят спокойно

СЕГОДНЯ 10:10 2018-03-18T10:10:36+03:00

К настоящему моменту свой голос на данном участке отдали уже 277 человек

Изменить размер текста: A A

Процесс голосования на выборах президента России в Токио проходит спокойно. Такое заявление сделал глава участковой избирательной комиссии Михаил Сергеев.

"Все проходит абсолютно спокойно. Явку достаточно сложно тут оценить, потому что у нас избиратели включаются в список по факту личной явки. Сейчас, по состоянию на 12:00 (06:00 мск), с учетом досрочного голосования проголосовало 277 человек", - цитирует ТАСС главу комиссию.

По словам Сергеева, в этот раз информирования проживающих в Японии россиян проводилось с помощью официального сайта посольства, через Facebook и рассылку электронных приглашений на выборы через консульскую базу данных.

Ранее в таких городах, как Цукуба префектуры Ибараки и Мунаката в Фукуоке уже прошло досрочное голосование. В настоящий же момент избирательные участки открыты в Ниигате, Осаке и Саппоро.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне свой голос на выборах президента России отдал действующий глава государства Владимир Путин.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

За тем, как проходят выборы на избирательных участках по всей стране, следят наши корреспонденты