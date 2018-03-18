Выборы президента России в Токио проходят спокойно
Процесс голосования на выборах президента России в Токио проходит спокойно. Такое заявление сделал глава участковой избирательной комиссии Михаил Сергеев.
"Все проходит абсолютно спокойно. Явку достаточно сложно тут оценить, потому что у нас избиратели включаются в список по факту личной явки. Сейчас, по состоянию на 12:00 (06:00 мск), с учетом досрочного голосования проголосовало 277 человек", - цитирует ТАСС главу комиссию.
По словам Сергеева, в этот раз информирования проживающих в Японии россиян проводилось с помощью официального сайта посольства, через Facebook и рассылку электронных приглашений на выборы через консульскую базу данных.
Ранее в таких городах, как Цукуба префектуры Ибараки и Мунаката в Фукуоке уже прошло досрочное голосование. В настоящий же момент избирательные участки открыты в Ниигате, Осаке и Саппоро.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне свой голос на выборах президента России отдал действующий глава государства Владимир Путин.
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