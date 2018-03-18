2018-03-18T10:10:36+03:00
Политика

Выборы президента России в Токио проходят спокойно

К настоящему моменту свой голос на данном участке отдали уже 277 человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ранее в отдельных японских городах было проведено досрочное голосованиеРанее в отдельных японских городах было проведено досрочное голосованиеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Процесс голосования на выборах президента России в Токио проходит спокойно. Такое заявление сделал глава участковой избирательной комиссии Михаил Сергеев.

"Все проходит абсолютно спокойно. Явку достаточно сложно тут оценить, потому что у нас избиратели включаются в список по факту личной явки. Сейчас, по состоянию на 12:00 (06:00 мск), с учетом досрочного голосования проголосовало 277 человек", - цитирует ТАСС главу комиссию.

По словам Сергеева, в этот раз информирования проживающих в Японии россиян проводилось с помощью официального сайта посольства, через Facebook и рассылку электронных приглашений на выборы через консульскую базу данных.

Ранее в таких городах, как Цукуба префектуры Ибараки и Мунаката в Фукуоке уже прошло досрочное голосование. В настоящий же момент избирательные участки открыты в Ниигате, Осаке и Саппоро.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне свой голос на выборах президента России отдал действующий глава государства Владимир Путин.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

За тем, как проходят выборы на избирательных участках по всей стране, следят наши корреспонденты

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