2018-03-18T10:23:09+03:00
Политика

Избирательная явка в 2018 году выше, чем на прошлых выборах президента

Об этом свидетельствуют первые результаты по Дальнему Востоку и Сибири
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Центризбиркому удалось добиться повышения явки избирателейЦентризбиркому удалось добиться повышения явки избирателейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Явка избирателей на участках для голосования на Дальнем Востоке и в Сибири демонстрирует более высокие показатели, чем во время прошлых президентских выборов, которые прошли в 2012 году. Об этом сообщил глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Центризбирком проделал колоссальную работу по информированию и повышению мотивации избирателей. Впервые на решение этих задач были выделены такие ресурсы. Это сработало. <...> Интересно, что и по такому важному показателю, как разница между явкой на президентских и парламентских выборах сейчас результат гораздо лучше, чем во всех предыдущих электоральных циклах", - сказал политолог.

Он подчеркнул, что положительное воздействие на явку оказало введение возможности голосовать за пределами места прописки. По мнению Чеснакова, система "мобильный избиратель" должна быть внимательно изучена для дальнейшего ее использования при голосовании онлайн через интернет.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что явка на участках на востоке страны уже сейчас значительно выше, чем на президентских выборах 2012 года и на прошлых выборах в думу.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

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