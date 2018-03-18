Канада введет миротворцев в Мали

СЕГОДНЯ 10:55 2018-03-18T10:55:10+03:00

Вооруженные конфликты в Мали продолжаются еще с 2012 года Фото: REUTERS

Контингент из солдат и медиков будет размещен на территории африканского государства до конца этого года

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Власти Канады намерены разместить миротворческий контингент в Мали, где с 2012 года продолжаются ожесточенные вооруженные конфликты. Солдаты и медицинский персонал будут расквартированы до конца 2018 года.

Уточняется, что канадцы должны будут заменить вертолетную группу из Германии, а также ввезти в страну боевые и транспортные воздушные средства.

Как сообщает телеканал CBC со ссылкой на информированный источник в правительстве североамериканского государства, официальное заявление по вопросу размещения миротворцев под эгидой ООН будет сделано уже на следующей неделе.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что миссия по поддержанию мира в Мали является одной из самых опасных в истории. Согласно данным на март прошлого года, всего за время операции, стартовавшей в 2012 году, были убиты 116 иностранных солдат.

Причиной же разгоревшегося в Мали конфликта стало желание повстанческих формирований получить большую автономию.