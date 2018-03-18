СМИ: премьер Грузии может вскоре уйти в отставку
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили может вскоре уйти в отставку вместе с некоторыми представителями своей команды. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщает грузинская телекомпания "Рустави 2".
Отмечается, что вопрос о возможной отставке Квирикашвили был поднят после публикации главой правительства открытого письма в адрес Москвы с призывом уулучшить двусторонние отношения. Позицию Квирикашвили поддержали не все члены его команды, а главное решение об отставке принимает основатель правящей партии "Грузинская мечта", экс-премьер Бидзина Иванишвили.
По данным СМИ, вместе с Квирикашвили в отставку могут уйти министр внутренних дел Георгий Гахария и глава Минфина Мамука Бахтадзе. Отмечается, что эти должности могут занять близкие родственники Иванишвили.
В последнее время в Грузии часто проводятся заседаний политсовета правящей партии. В связи с чем возникают разговоры о кадровых перестановках.