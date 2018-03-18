2018-03-18T11:23:38+03:00
Политика

Желающих проголосовать на выборах президента России не пускают в посольство в Киеве

В здание пропустили только сотрудников посольства, в том числе членов избирательной комиссии
Екатерина БОЛГОВА
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Полиция перекрыла доступ к посольству России в КиевеПолиция перекрыла доступ к посольству России в КиевеФото: Иван МАКЕЕВ
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В Киеве полицейские не пропускают желающих проголосовать на выборах президента РФ к зданию посольства России.

«Окрестные кварталы патрулируются усиленными нарядами полиции. Российских граждан в посольство не допускают. Сотрудников посольства, в том числе членов избирательной комиссии, в здание пропустили беспрепятственно», — сообщила пресс-служба российского посольства в микроблоге в Twitter.

По данным дипмиссии, здание оцепили полицейские и представители нацгвардии Украины в ночь на воскресенье, 18 марта.

«Смонтированы металлические ограждения, блокируется движение пешеходов и автотранспорта. Подъезды к дипмиссии перекрыты автобусами и грузовиками», — отметили в посольстве.

Избирательный участок открыли для сотрудников посольства в 08:00 по местному времени.

Ранее стало известно, что полиция не пускает россиян для участия в выборах президента в здание консульства РФ во Львове. Доступ к российскому консульству в Одессе был перекрыт из-за сообщения о минировании.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

За тем, как проходят выборы на избирательных участках по всей стране, следят наши корреспонденты.

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