Желающих проголосовать на выборах президента России не пускают в посольство в Киеве
В Киеве полицейские не пропускают желающих проголосовать на выборах президента РФ к зданию посольства России.
«Окрестные кварталы патрулируются усиленными нарядами полиции. Российских граждан в посольство не допускают. Сотрудников посольства, в том числе членов избирательной комиссии, в здание пропустили беспрепятственно», — сообщила пресс-служба российского посольства в микроблоге в Twitter.
По данным дипмиссии, здание оцепили полицейские и представители нацгвардии Украины в ночь на воскресенье, 18 марта.
«Смонтированы металлические ограждения, блокируется движение пешеходов и автотранспорта. Подъезды к дипмиссии перекрыты автобусами и грузовиками», — отметили в посольстве.
Избирательный участок открыли для сотрудников посольства в 08:00 по местному времени.
Ранее стало известно, что полиция не пускает россиян для участия в выборах президента в здание консульства РФ во Львове. Доступ к российскому консульству в Одессе был перекрыт из-за сообщения о минировании.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
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