Желающих проголосовать на выборах президента России не пускают в посольство в Киеве

СЕГОДНЯ 11:22 2018-03-18T11:23:38+03:00

Полиция перекрыла доступ к посольству России в Киеве Фото: Иван МАКЕЕВ

В здание пропустили только сотрудников посольства, в том числе членов избирательной комиссии

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В Киеве полицейские не пропускают желающих проголосовать на выборах президента РФ к зданию посольства России.

«Окрестные кварталы патрулируются усиленными нарядами полиции. Российских граждан в посольство не допускают. Сотрудников посольства, в том числе членов избирательной комиссии, в здание пропустили беспрепятственно», — сообщила пресс-служба российского посольства в микроблоге в Twitter.

По данным дипмиссии, здание оцепили полицейские и представители нацгвардии Украины в ночь на воскресенье, 18 марта.

«Смонтированы металлические ограждения, блокируется движение пешеходов и автотранспорта. Подъезды к дипмиссии перекрыты автобусами и грузовиками», — отметили в посольстве.

Избирательный участок открыли для сотрудников посольства в 08:00 по местному времени.

Ранее стало известно, что полиция не пускает россиян для участия в выборах президента в здание консульства РФ во Львове. Доступ к российскому консульству в Одессе был перекрыт из-за сообщения о минировании.

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