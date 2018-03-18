2018-03-18T11:29:02+03:00
В мире

В День святого Патрика в Ирландии, США и Великобритании прошли парады

Участники празднеств одевались в разнообразные костюмы, танцевали и пели зеленое пиво
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ирландцы и жители многих других стран в этот день традиционно надевают что-нибудь зеленоеИрландцы и жители многих других стран в этот день традиционно надевают что-нибудь зеленоеФото: REUTERS
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Грандиозные и яркие парады в честь Дня святого Патрика прошли в Ирландии, Великобритании и США. Люди одевались в разнообразные костюмы и выходили на улицы городов для того, чтоб праздновать всем вместе.

Так, только в шествии в ДУблине, которое состоялось в субботу, 17 марта, приняли участие около четырех тысяч человек. Среди них были танцоры, музыканты, а также акробаты из самых разных уголков мира. "Маршалом парада" в этом году был избран известный голливудский актер Лиам Каннингем, который сыграл Давоса Сиворта в сериале "Игра престолов", передает телеканал RTE.

Между тем, к празднованию Дня святого Патрика присоединилась и герцогиня Кембриджская Кейт Мидлтон, которая по традиции отравилась в Ирландский гвардейский полк и вручила букет клевера талисману полка - волкодаву по имени Домнал.

Герцогиня вручила ирландскому волкодаву букетик клевера Фото: REUTERS

Герцогиня вручила ирландскому волкодаву букетик клевераФото: REUTERS

Американцы также повторили свой ежегодный ритуал и окрасили реку Чикаго в штате Иллинойс в зеленый цвет. Власти города специально к этому празднику заводят натуральный краситель, состав которого держится в секретере, сообщает Foxnews.

В литовском Вильнюсе также окрасили реку в зеленый Фото: REUTERS

В литовском Вильнюсе также окрасили реку в зеленыйФото: REUTERS

По завершению всех шествий и празднеств люди по обычаю отправляются в пабы, чтобы отведать изумрудно зеленого пива. При этом, многие из них и сами бывают одеты в костюмы такого же цвета, украшенные четырехлистным клевером.

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