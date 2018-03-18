Вице-президент ОАЭ спас туристов, застрявших в пустыне

СЕГОДНЯ 11:47 2018-03-18T11:48:10+03:00

Шейх помог мексиканцам вытащить автомобиль на асфальтированную дорогу и даже сфотографировался с ними на память

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Вице-президент и премьер-министр ОАЭ, шейх Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум помог мексиканским туристам, автомобиль которых застрял в песках в пустыне. Об этом рассказала одна из спасенных - Ханна Карен Арройо.

"Мой друг и я застряли в пустыне Дубая, мы были спасены шейхом Мохаммедом ибн Рашидом", — написала девушка в своем микроблоге в Twitter.

В спасательной операции участвовали помощники правителяФото: twitter.com

На размещенных ею в социальных сетях фотографиях видно, что от автомобиля правителя ОАЭ Mercedes Benz G-class тянется трос с застрявшей в песках машине иностранцев. Также на снимке запечатлены помощники шейха, по просьбе которого они и начали спасательную операцию.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в 2015 году выдающийся поступок совершил также президент Уругвая Табаре Васкес, который во время перелета из Монтевидео в Париж реанимировал семнадцатилетнюю француженку. Девушка по ошибке съела арахис и у нее началась бурная аллергическая реакция. Вмешался в ситуацию личный врач главы государства Табаре Васкес, который дал пострадавшей нужное лекарство и сделал ей внутривенную инъекцию.