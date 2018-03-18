Памфилова: в день выборов отражена DDOS-атака на сайт ЦИК

СЕГОДНЯ 12:14 2018-03-18T12:14:21+03:00

По словам главы ЦИК, пик атаки пришелся на 02:20 мск, IP-адреса находились в 15 странах

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Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что день выборов президента сайт ЦИК подвергся DdoS-атаке. По ее словам, IP-адреса, с которого осуществлялась атака, находились в 15 странах.

"18 марта у нас с 2 до 5 часов ночи была отражена компьютерная атака на сайт, типа "отказ на обслуживание". Пик атаки пришелся на 02:20 мск. Источники атаки были расположены в 15 странах", - сказала Памфилова журналистам.

Она добавила, что ее коллеги расскажут подробнее про "DDoS-атаки, не только на сайт ЦИК, но и ряд СМИ", передает ТАСС.

Напомним, 18 марта в России проводятся выборы президента. На должность главы государства претендуют Сергей Бабурин («Общероссийский гражданский союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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