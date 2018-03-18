2018-03-18T12:14:21+03:00
Политика

Памфилова: в день выборов отражена DDOS-атака на сайт ЦИК

По словам главы ЦИК, пик атаки пришелся на 02:20 мск, IP-адреса находились в 15 странах
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
ЦИК рассказал о DDoS-атаке на свой сайтЦИК рассказал о DDoS-атаке на свой сайтФото: Мария АНАНОВА
Изменить размер текста:

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что день выборов президента сайт ЦИК подвергся DdoS-атаке. По ее словам, IP-адреса, с которого осуществлялась атака, находились в 15 странах.

"18 марта у нас с 2 до 5 часов ночи была отражена компьютерная атака на сайт, типа "отказ на обслуживание". Пик атаки пришелся на 02:20 мск. Источники атаки были расположены в 15 странах", - сказала Памфилова журналистам.

Она добавила, что ее коллеги расскажут подробнее про "DDoS-атаки, не только на сайт ЦИК, но и ряд СМИ", передает ТАСС.

Напомним, 18 марта в России проводятся выборы президента. На должность главы государства претендуют Сергей Бабурин («Общероссийский гражданский союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

За тем, как проходят выборы на избирательных участках по всей стране, следят наши корреспонденты.

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в России»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России
ЦИК: в 2018 году явка намного выше, чем на прошлых выборах
Украинский пограничник погиб в результате взрыва гранаты на КПП
Жертвами пожара в отеле на Филиппинах стали не менее четырех человек
В Венесуэле появилась еще одна альтернативная валюта из-за дефицита наличности
В ЦИК прокомментировали ситуацию с выборами-2018 на Украине
Выборы-2018 в Баку: Россияне активно участвуют в голосовании
В ОБСЕ прокомментировали недопуск россиян к выборам-2018 на Украине
В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала весны
Вице-президент ОАЭ спас туристов, застрявших в пустыне
В День святого Патрика в Ирландии, США и Великобритании прошли парады
Желающих проголосовать на выборах президента России не пускают в посольство в Киеве
СМИ: премьер Грузии может вскоре уйти в отставку
Канада введет миротворцев в Мали
Турецкая армия начала наступление на сирийский Африн
Избирательная явка в 2018 году выше, чем на прошлых выборах президента
Выборы президента России в Токио проходят спокойно