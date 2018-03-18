Выборы-2018 в Баку: Россияне активно участвуют в голосовании

СЕГОДНЯ 12:22 2018-03-18T12:22:40+03:00

Только утром избирательный участок в столице Азербайджана посетили около 340 человек

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Голосование на избирательном участке в азербайджанском Баку идет полным ходом. Россияне активно участвуют в выборах президента РФ. Такое заявление сделал временный поверенный в делах страны в Азербайджане Олег Мурашев.

"Активность избирателей очень высокая. На 10:30 по местному времени (09:30 мск) проголосовало уже 340 человек. Думаю, если такая активность продолжится, число проголосовавших к концу дня будет в разы больше", - сказал он.

Между тем, как сообщает ТАСС, длинная очередь перед избирательным участком в Баку выстроилась еще с раннего утра. Среди желающих проголосовать оказались, в частности, члены российской сборной по гребному спорту и их тренер Николай Спинев, который привез спортсменов на сборы.

Итоговые данные об активности избирателей на данном участке посольство РФ в Азербайджане объявит в понедельник утром.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что данные, поступающие с востока России и из Сибири, свидетельствуют о возможном достижение рекордно высокой явки.