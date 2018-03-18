В Венесуэле появилась еще одна альтернативная валюта из-за дефицита наличности

СЕГОДНЯ 12:36 2018-03-18T12:36:18+03:00

Город Элорса в штате Апуре выпустил собственную валюту с одноименным названием

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В Венесуэле появилась еще одна альтернативная местная валюта из-за дефицита наличности. Город Элорса в штате Апуре выпустил собственную валюту с одноименным названием.

"В условиях кризиса с наличными деньгами начинают вводиться в оборот местные валюты. Вот – "элорса", которую эмитировал город Элорса в штате Апуре", — написал депутат парламента Хосе Герра в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что из-за нехватки наличности и большой инфляции стали появляться "мини"-центральные банки. Депутат опубликовал фотографию купюры в 100 тысяч "элорса".

В декабре 2017 года в коммуне района Катия в столице Каракасе была выпущена валюта "паналь", которая будет использоваться во внутрикоммунальных расчетах. Так, был установлен курс из расчета 1 паналь равен 5 тысячам боливаров.

Курс доллара на "черном" рынке в Венсуэле превышает 226 тысяч боливаров, однако официальный обменный курс в системе DICOM составляет порядка 44 тысяч.

20 февраля в Венесуэле выпустили обеспеченную нефтью криптовалюту "петро".