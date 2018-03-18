В ЦИК прокомментировали ситуацию с выборами-2018 на Украине
Центризбирком намерен довести информацию о недопуске россиян на участки для голосования на выборах президента на территории Украины до руководителя миссии Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека. Такое заявление сделал член комиссии Василий Лихачев.
"Эти факты будут переданы огласке, и я постараюсь довести сегодня эту информацию до руководителей двух миссий ОБСЕ", - сказал он.
По словам Лихачева, накануне у него уже состоялся диалог с главами этих миссий, и тогда политические партнеры назвали сложившуюся на Украине ситуацию "возмутительной, нарушающей права и свободы граждан РФ". Они также подчеркнули, что подобного рода инцидента недопустимы на европейской площадке, передает РИА Новости.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что украинские полицейские оградили российские диппредставительства во Львове и Одессе металлическим забором и не пускают туда россиян, желающих проголосовать на выборах-2018.
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