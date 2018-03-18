Жертвами пожара в отеле на Филиппинах стали не менее четырех человек

СЕГОДНЯ 12:57 2018-03-18T12:57:53+03:00

Пожарные продолжают бороться с огнем в одном из филиппинских отелей Фото: REUTERS

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По меньшей мере четыре человека погибли в результате крупного пожара, возникшего на территории отеля в филиппинской Маниле в воскресенье утром. Двое из них были сотрудниками гостиницы - охранником и работником казино.

Еще шесть человек, по предварительным данным, пострадали. Также десятки людей все еще находятся внутри здания. В настоящий момент продолжается операция по их спасению.

Предполагается, что пожар мог начаться на цокольном этаже отеля, в зоне казино или на втором этаже здания, где велись ремонтные работы. Причины возникновения возгорания пока неизвестны.

Между тем, едкий дым распространился по близлежащим улицам, в результате чего местные власти приняли решение перекрыть отдельные дороги, сообщает Rappler.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце января сильный пожар вспыхнул также в отеле в центре Праги. Тогда погибли два человек и еще более 40 потребовалась медицинская помощь.