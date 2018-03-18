2018-03-18T13:12:03+03:00
Происшествия

Украинский пограничник погиб в результате взрыва гранаты на КПП

Еще один военнослужащий получил ранения средней степени тяжести
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Обстоятельства трагедии, случившейся недалеко от Донбасса, выясняютсяОбстоятельства трагедии, случившейся недалеко от Донбасса, выясняютсяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

На территории контрольно-пропускного пункта "Майорское" на Украине двое пограничников подорвались на гранате. В результате инцидента один из них погиб, а другой получил серьезные травмы. В настоящий момент его состояние оценивается как средне тяжелое.

"Вечером в одном из блиндажей у пограничного наряда, который осуществлял прикрытие и охрану КПВВ «Майорское», пока по неизвестным причинам, сдетонировала ручная осколочная граната", — говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве уточняют, что сотрудник Краматорского пограничного отряда 1996 года рождения скончался уже после того, как был доставлен в Бахмутскую центральную городскую больницу.

Между тем, по факту случившегося назначено специальное расследование. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru ранее, в декабре прошлого года в подконтрольной Киеву Катериновке Луганской области подорвался также 69-летний местный житель.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Захарова назвала беззаконием недопуск россиян на выборы-2018 на Украине
Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России
ЦИК: в 2018 году явка намного выше, чем на прошлых выборах
Жертвами пожара в отеле на Филиппинах стали не менее четырех человек
В Венесуэле появилась еще одна альтернативная валюта из-за дефицита наличности
В ЦИК прокомментировали ситуацию с выборами-2018 на Украине
Выборы-2018 в Баку: Россияне активно участвуют в голосовании
Памфилова: в день выборов отражена DDOS-атака на сайт ЦИК
В ОБСЕ прокомментировали недопуск россиян к выборам-2018 на Украине
В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала весны
Вице-президент ОАЭ спас туристов, застрявших в пустыне
В День святого Патрика в Ирландии, США и Великобритании прошли парады
Желающих проголосовать на выборах президента России не пускают в посольство в Киеве
СМИ: премьер Грузии может вскоре уйти в отставку
Канада введет миротворцев в Мали
Турецкая армия начала наступление на сирийский Африн
Избирательная явка в 2018 году выше, чем на прошлых выборах президента
Выборы президента России в Токио проходят спокойно