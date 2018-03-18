Украинский пограничник погиб в результате взрыва гранаты на КПП

СЕГОДНЯ 13:12 2018-03-18T13:12:03+03:00

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На территории контрольно-пропускного пункта "Майорское" на Украине двое пограничников подорвались на гранате. В результате инцидента один из них погиб, а другой получил серьезные травмы. В настоящий момент его состояние оценивается как средне тяжелое.

"Вечером в одном из блиндажей у пограничного наряда, который осуществлял прикрытие и охрану КПВВ «Майорское», пока по неизвестным причинам, сдетонировала ручная осколочная граната", — говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве уточняют, что сотрудник Краматорского пограничного отряда 1996 года рождения скончался уже после того, как был доставлен в Бахмутскую центральную городскую больницу.

Между тем, по факту случившегося назначено специальное расследование. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru ранее, в декабре прошлого года в подконтрольной Киеву Катериновке Луганской области подорвался также 69-летний местный житель.