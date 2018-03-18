ЦИК: в 2018 году явка намного выше, чем на прошлых выборах

СЕГОДНЯ 13:12 2018-03-18T13:13:01+03:00

На выборах-2018 явка выше, чем на прошлых выборах Фото: Мария АНАНОВА

По данным на 10:00 мск явка составила 16,5% - в 2,5 раза больше, чем в 2012 году

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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что явка на выборах президента России 2018 года выше, чем на прошлых выборах. На 10:00 по московскому времени явка составила более 16,5%.

"На 10:00 в 2000 году явка составила 6,36%, в 2004 - 8,01%, 2008 - 8,94%, 2012 - 6,53%, 2018 - 16,55%", - сообщила Памфилова.

Она отметила, что голосование проходит на всех избирательных участках России и за ее пределами. Общее число участков превышает 97 тысяч. Всего зарегистрированы 107 млн 200 тысяч избирателей.

"В настоящее время работают все избирательные участки на территории нашей страны... Последний участок закроется на территории Калининградской области в 21:00 по московскому времени", - сказала Памфилова, передает "Инетрфакс".

Напомним, 18 марта проходят выборы президента России. На этот пост претендуют восемь кандидатов: самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, глава "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.