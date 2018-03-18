Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России

СЕГОДНЯ 13:20 2018-03-18T13:21:37+03:00

Французский актер, получивший гражданство РФ, отдал свой голос на избирательном участке в российском посольстве в Париже

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На выборах президента России 2018 года проголосовал французский актер Жерар Депардье, получивший российское гражданство в 2013 году.

Депардье отдал свой голос на избирательном участке в российском посольстве в Париже, сообщило министерство иностранных дел России. На вопрос о том, с каким настроением он отдал свой голос, Депардье ответил: «С чувством любви к России».

Жерар Депардье проголосовал на выборах президента РФ в Париже. Фото: МИД РФ

Напомним, 18 марта в России проходят выборы главы государства. В стране и за ее пределами открыты больше 97 тысяч избирательных участков. Всего зарегистрированы 107 млн 200 тысяч избирателей. Все участки работают с 8:00 до 20:00 по местному времени. Последний участок закроется на территории Калининградской области в 21:00 по московскому времени.

На пост президента претендуют действующий глава государства Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и глава "Яблока" Григорий Явлинский.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

За тем, как проходят выборы на избирательных участках по всей стране, следят наши корреспонденты.