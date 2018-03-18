2018-03-18T13:21:37+03:00
Политика

Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России

Французский актер, получивший гражданство РФ, отдал свой голос на избирательном участке в российском посольстве в Париже
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Актер Жерар ДепардьеАктер Жерар ДепардьеФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

На выборах президента России 2018 года проголосовал французский актер Жерар Депардье, получивший российское гражданство в 2013 году.

Депардье отдал свой голос на избирательном участке в российском посольстве в Париже, сообщило министерство иностранных дел России. На вопрос о том, с каким настроением он отдал свой голос, Депардье ответил: «С чувством любви к России».

Жерар Депардье проголосовал на выборах президента РФ в Париже. Фото: МИД РФ

Жерар Депардье проголосовал на выборах президента РФ в Париже. Фото: МИД РФ

Напомним, 18 марта в России проходят выборы главы государства. В стране и за ее пределами открыты больше 97 тысяч избирательных участков. Всего зарегистрированы 107 млн 200 тысяч избирателей. Все участки работают с 8:00 до 20:00 по местному времени. Последний участок закроется на территории Калининградской области в 21:00 по московскому времени.

На пост президента претендуют действующий глава государства Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и глава "Яблока" Григорий Явлинский.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

За тем, как проходят выборы на избирательных участках по всей стране, следят наши корреспонденты.

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в России»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ЦИК: в 2018 году явка намного выше, чем на прошлых выборах
Украинский пограничник погиб в результате взрыва гранаты на КПП
Жертвами пожара в отеле на Филиппинах стали не менее четырех человек
В Венесуэле появилась еще одна альтернативная валюта из-за дефицита наличности
В ЦИК прокомментировали ситуацию с выборами-2018 на Украине
Выборы-2018 в Баку: Россияне активно участвуют в голосовании
Памфилова: в день выборов отражена DDOS-атака на сайт ЦИК
В ОБСЕ прокомментировали недопуск россиян к выборам-2018 на Украине
В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала весны
Вице-президент ОАЭ спас туристов, застрявших в пустыне
В День святого Патрика в Ирландии, США и Великобритании прошли парады
Желающих проголосовать на выборах президента России не пускают в посольство в Киеве
СМИ: премьер Грузии может вскоре уйти в отставку
Канада введет миротворцев в Мали
Турецкая армия начала наступление на сирийский Африн
Избирательная явка в 2018 году выше, чем на прошлых выборах президента
Выборы президента России в Токио проходят спокойно