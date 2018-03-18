В посольстве РФ заявили, что Британия отказалась предоставить российским дипломатам доступ к Скрипалю
В посольстве РФ в Лондоне сообщили, что Великобритания отказалась предоставить доступ к бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю. Британские власти ссылаются на то, что Скрипаль является гражданином Великобритании.
"Мы запросили консульский доступ к Сергею Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина", - сообщили в диппредставительстве, передает ТАСС.
Напомним, 4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Выяснилось, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.
Ранее российский посол в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что британская сторона отказывает в доступе к Скрипалю и не предоставляет данных по состоянию его дочери. По словам дипломата, это противоречит международному праву, в частности, Венской конвенции.
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