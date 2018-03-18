Лондон 19 марта передаст в ОЗХО образцы отравляющего вещества по делу Скрипаля

СЕГОДНЯ 14:16 2018-03-18T14:16:16+03:00

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В воскресенье, 18 марта, в министерстве иностранных дел Великобритании сообщили, когда будут известны результаты анализа экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) образцов вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в английском Солсбери. Как выяснилось, о выводах, к которым придут специалисты, объявят не ранее, чем через две недели.

«Они (образцы) будет переданы в международные лаборатории с высокой репутацией, которые будут отобраны ОЗХО для тестирования, ожидается, что подготовка результатов займет как минимум две недели», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского МИДа.

Также там отмечается, что сами эксперты ОЗХО прибудут в Великобританию в понедельник, 19 марта. В этот же день они намерены встретиться с полицией и сотрудниками Лаборатории оборонной науки и техники, чтобы обсудить с ними процесс сбора образцов отравляющего вещества.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 4 марта Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра The Maltings в английском Солсбери. Как оказалось, обоих отравили неким нервно-паралитическим веществом. По данным Скотланд-Ярда, это была попытка умышленного убийства. А 15 марта стало известно, что Лондон предоставит Организации по запрещению химического оружия образцы вещества, которым был отравлен Скрипаль.