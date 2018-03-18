Наблюдатель от СНГ: выборы-2018 проходят организованно

СЕГОДНЯ 14:17 2018-03-18T14:17:45+03:00

По словам Виктора Лисковича, избежать нарушений помогают в том числе и технические новшества

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Выборы президента России проходят организованно, заявил представитель миссии наблюдателей от СНГ Виктор Лискович, работающий на избирательных участках в Татарстане. По его словам, избежать нарушений помогают в том числе и технические новшества.

«Новшества, которые используются на этих выборах, позволяют исключить нарушения. Во время нашего посещения участков мы общались с другими наблюдателями, и все они констатируют отсутствие нарушений. Мы их также не регистрировали. Выборы проходят очень организованно», — сказал Лискович, передает портал «Татар-информ».

На 42 участках в Татарстане установлены «электронные урны», также оборудованы 149 комплексов электронного голосования. Ожидается, что первым новшеством воспользуются 98 200 избирателей.

По словам представителя миссии, он заметил позитивный настрой и готовность участвовать в выборах. Он отметил отметил высокую явку на тех участках, где он побывал.

18 марта в России проходят выборы президента страны.