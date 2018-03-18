2018-03-18T14:27:44+03:00
Политика

Спикер Мосгордумы рассказал, что голосование в столице проходит без нарушений

По словам Алексея Шапошникова, по видеоцентру выявили три технических проблемы, которые были устранены
Екатерина БОЛГОВА
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Голосование в столице проходит без нарушенийГолосование в столице проходит без нарушенийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что голосование в столице проходит в плановом режиме.

«Всего по видеоцентру было выявлено три технических проблемы, которые были устранены. Нештатные ситуации связаны с большим количеством людей на участках, два раза выезжала мобильная группа. В целом голосование идет в плановом режиме», - сказал Шапошников журналистам.

Напомним, 18 марта в России проходят выборы главы государства. В Москве работают больше 3,6 тысяч избирательных участков, они открылись в 8:00 по московскому времени и закроются в 20:00.

На пост президента России претендуют восемь кандидатов: дейстующий глава государства Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, глава "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и глава "Яблока" Григорий Явлинский.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

За тем, как проходят выборы на избирательных участках по всей стране, следят наши корреспонденты.

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