Явка на выборах президента России на 14:00 мск составила 34,72%

СЕГОДНЯ 14:28 2018-03-18T14:28:46+03:00

В это воскресенье граждане РФ выбирают главу государства на следующие шесть лет

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Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев сообщил последние данные о явке на президентских выборах, которые проходят в нашей стране в это воскресенье, 18 марта.

Как выяснилось, по состоянию на 14:00 мск, на избирательных участках побывали уже 34,72% избирателей. Между тем в 10:00 мск этот показатель был 16,55%. «Явка избирателей на выборах президента РФ на 14:00 составила 34,72%», - приводит слова Булаева ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, очередные выборы президента России проходят 18 марта 2018 года. В этот раз глава государства избирается на шестилетний срок. В общей сложности на высший государственный пост претендуют восемь человек. Отдать свой голос за того или иного претендента можно на одном из избирательных участков, которые в это воскресенье открыты во всех регионах нашей страны с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Официальные итоги голосования должны быть определены до 29 марта и опубликованы до 1 апреля.

Следите за онлайн-трансляцией выборов президента РФ на сайте kp.ru.