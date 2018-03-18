2018-03-18T14:33:25+03:00
В мире

Разведка Германии сообщила об угрозе нападения КНДР на страны Европы

В настоящий момент Северная Корея обладает ракетами, способными долететь до Запада
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ранее КНДР не раз проводила ракетные испытанияРанее КНДР не раз проводила ракетные испытанияФото: REUTERS
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В настоящий момент КНДР имеет все возможности для нанесения ракетного удара по европейским странам. Такую информацию Федеральная разведывательная служба Германии предоставила депутатам Бундестага.

Кроме того, есть информация, согласно которой несколько дней назад на закрытом совещании замглавы ведомства Оле Диль выразила уверенность в том, что северокорейские ракеты могут с легкостью достигнуть Европы.

Она также подчеркнула, что власти Пхеньяна способны в любой момент оснастить свои межконтинентальные снаряды ядерными боеголовками, передает газета Bild am Sonntag со ссылкой на собственные источники.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что о возможности нанесения КНДР ракетного удара говорили также американцы в конце прошлого года. Так, экс-глава ЦРУ Майк Помпео предположил, что целью Пхеньяна могут быть Соединенные Штаты.

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