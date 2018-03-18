Британские энергокомпании начали готовиться к кибератакам из России

СЕГОДНЯ 14:52 2018-03-18T14:52:44+03:00

В Британии опасаются, что в связи с обострением отношений между станами Россия может нанести киберудар по предприятиям королевства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Королевские спецслужбы уже направили свои рекомендации на многие предприятия страны

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Основные британские энергетические компании, а также предприятия, занимающиеся поставками газа и воды, приступили к усилению мер безопасности в ожидании хакерских атак со стороны России. К таким действиям их призвали в Национальном центре кибербезопасности (NCSC), Национальном криминальном агентстве и Центре по защите национальной инфраструктуры.

"Они связываются с важными национальными операторами услуг инфраструктуры. Они также находятся на связи с компанией National Grid и дают рекомендации", — рассказали в правительстве.

Там подчеркнули, что спецлужбы уже направили руководителям компаний план действий по предотвращению отключения электричества в результате атак. Данные рекомендации уже получили сотрудники предприятия по переработке ядерного топлива Sellafield, подразделения кабмина и больницы. В NCSC опасаются, что многие организации будут подвержены попыткам кражи данных налогоплательщиков и пациентов, а также DoS-атакам, передает газета Sunday Times.

Напомним, что отношения между Великобританией и Россией резко ухудшились на фоне расследования дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в причастности к которому Лондон бездоказательно обвинил Москву.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ответ на высылку из королевства 23 наших дипломатов, Кремль решил принять аналогичные меры.