2018-03-18T15:08:47+03:00
Политика

Столтенберг призвал страны НАТО пересмотреть подход к России

Генсек альянса считает, что Москва становится все более "агрессивной и непредсказуемой"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments18
Генсек НАТО Йенс СтолтенбергГенсек НАТО Йенс СтолтенбергФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал руководителей стран-членов североатлантического альянса пересмотреть свой подход в отношении России на фоне скандального дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Инцидент в Солсбери — это прежде всего пример той картины, которую мы наблюдаем в течение нескольких лет: Россия становится все более непредсказуемой и все более агрессивной", — заявил политик.

Он подчеркнул, что "Великобритания не одинока" в своей позиции по данному расследованию, и Москва якобы представляет все большую угрозу, на которую НАТО должен дать свой ответ. Так, опасения генсека вызывает возможный переход России к ядерным вооружениям. Именно желанием укрепить обороноспособность Столтенберг оправдал увеличение военного контингента альянса вблизи наших границ.

"Мы должны быть бдительны и решительны", — цитирует генсека издание Welt.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале марта в Британии были отправлены бывший полковник ГРУ и его дочь Юлия Скрипаль. Лондон бездоказательно обвинил в случившемся Россию, заявив, что якобы именно наши специалисты разрабатывали газ "Новичок", от воздействия которого пострадавшие впали в кому.

На фоне таких высказываний отношения между двумя странами резко ухудшились и обернулись высылкой дипломатов с обеих сторон.

Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ЦИК РФ: на выборах-2018 избиратели голосуют активнее, чем в 2012 году
Посольство России о расследовании дела Скрипаля: нам нужен Пуаро
Байкер Хирург: В Севастополе народ с участка не дает уехать!
В Совфеде приветствовали планы Джонсона наладить диалог по расследованию дела Скрипаля
В Британии внедорожник въехал в ночной клуб: пострадали 13 человек
В Киеве проходит митинг сторонников Саакашвили
В Москве явка избирателей на 6% выше, чем на прошлых выборах президента
Борис Джонсон заявил о наличии доказательств производства «Новичка» в России
Британские энергокомпании начали готовиться к кибератакам из России
Сайт наблюдателей от Общественной палаты России подвергся хакерской атаке
Разведка Германии сообщила об угрозе нападения КНДР на страны Европы
Явка на выборах президента России на 14:00 мск составила 34,72%
Спикер Мосгордумы рассказал, что голосование в столице проходит без нарушений
Наблюдатель от СНГ: выборы-2018 проходят организованно
Лондон 19 марта передаст в ОЗХО образцы отравляющего вещества по делу Скрипаля