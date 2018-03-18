Столтенберг призвал страны НАТО пересмотреть подход к России

СЕГОДНЯ 15:08 2018-03-18T15:08:47+03:00

Генсек альянса считает, что Москва становится все более "агрессивной и непредсказуемой"

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал руководителей стран-членов североатлантического альянса пересмотреть свой подход в отношении России на фоне скандального дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Инцидент в Солсбери — это прежде всего пример той картины, которую мы наблюдаем в течение нескольких лет: Россия становится все более непредсказуемой и все более агрессивной", — заявил политик.

Он подчеркнул, что "Великобритания не одинока" в своей позиции по данному расследованию, и Москва якобы представляет все большую угрозу, на которую НАТО должен дать свой ответ. Так, опасения генсека вызывает возможный переход России к ядерным вооружениям. Именно желанием укрепить обороноспособность Столтенберг оправдал увеличение военного контингента альянса вблизи наших границ.

"Мы должны быть бдительны и решительны", — цитирует генсека издание Welt.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале марта в Британии были отправлены бывший полковник ГРУ и его дочь Юлия Скрипаль. Лондон бездоказательно обвинил в случившемся Россию, заявив, что якобы именно наши специалисты разрабатывали газ "Новичок", от воздействия которого пострадавшие впали в кому.

На фоне таких высказываний отношения между двумя странами резко ухудшились и обернулись высылкой дипломатов с обеих сторон.