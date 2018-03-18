2018-03-18T16:50:28+03:00
Политика

В Москве явка избирателей на 6% выше, чем на прошлых выборах президента

Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за избирательным процессом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президентские выборы в Москве проходят в штатном режимеПрезидентские выборы в Москве проходят в штатном режимеФото: Олег УКЛАДОВ
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Ни на одном из московских избирательных участков не было выявлено каких-либо серьезных нарушений. Такое заявление сделал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице Алексей Венедиктов.

"Пока на 13:00 нарушений в Москве таких, которые ставили бы под сомнение волю избирателя даже на одном участке - нет. Но мы всегда в боевой готовности", - сказал он журналистам.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что всего в столице было выявлено три технических проблемы, которые к настоящему моменту удалось устранить. Их возникновение связано, прежде всего, с большим количеством людей на избирательных участках. Для устранения последствий нештатных ситуация дважды была задействована мобильная группа.

Напомним, что избирательные участки в Москве будут работать вплоть до 20:00 по местному времени. У граждан есть возможность проголосовать за одного из восьми представленных кандидатов в президенты РФ.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

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