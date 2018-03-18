В Киеве проходит митинг сторонников Саакашвили

СЕГОДНЯ 15:31 2018-03-18T15:31:54+03:00

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В воскресенье, 18 марта, в Киеве проходит митинг, организованный "Движением новых сил" экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили,. Протестующие выступают за импичмент президенту страны Петру Порощенко, отставку министра внутренних дел Арсена Авакова и генпрокурора страны Юрия Луценко.

Многотысячный митинг проходит под лозунгами "Порошенко - казнокрад и офшорник", "Импичмент Порошенко", "Каюсь, что за тебя голосовал". Участники мероприятия держат в руках государственные и черно-красные флаги.

На митинге акции была замечена депутат Верховной рады Надежда Савченко. За порядком следят около полутора тысяч сотрудников полиции. По задумке организаторов, после выступлений на площади Независимости митингующие отправятся к резиденции Порошенко в Козине под Киевом, передает ТАСС.

Напомним, акции протеста проводятся в Киеве сторонниками Саакашвили с осени прошлого года. Митингующие требуют отставки президента и других руководителей страны, а также возвращения гражданства Украины лидеру "Движения новых сил" Михаилу Саакашвили.