2018-03-18T15:49:22+03:00
Происшествия

В Британии внедорожник въехал в ночной клуб: пострадали 13 человек

В настоящий момент 21-летний виновник случившегося находится под стражей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На месте происшествия работают следователиНа месте происшествия работают следователиФото: REUTERS
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= В британском городе Грейвзенд автомобиль въехал в ночной клуб. В результате инцидента по меньшей мере 13 человек получили ранения.

Инцидент произошел в субботу, 17 марта, около полуночи. За рулем внедорожника марки Suzuki находился 21-летний парень, которого вскоре задержали прибывшие на место происшествия полицейские. В настоящий момент он находится под стражей по подозрению в покушении на убийство. Между тем, правоохранители не стали связывать случившееся с терроризмом.

Сейчас на месте инцидента продолжают свою работу офицеры, которые пытаются установить точное количество пострадавших, ведь некоторые из них могли покинуть заведение в условиях паники и хаоса.

Очевидец происшествия по имени Сонни рассказал, что своими глазами видел, как под колеса внедород=жника попали несколько человек.

"(Мужчина) загнал свой 4х4 в клуб и поехал прямо на людей. Если бы он не остановился около от моих ног и продолжил двигаться, я бы погиб. Потом машина снова пришла в движение, и мы все побежали", - сказал он.

По данным издания KentOnline, во воскресенье утром на месте происшествия все еще находились следовали и три полицейских машины.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале аавтомобиль протаранил группу детей.

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