2018-03-18T15:52:14+03:00
Политика

В Совфеде приветствовали планы Джонсона наладить диалог по расследованию дела Скрипаля

В Москве верят, что Лондон действительно предоставит РФ доступ к сведениям
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности проводить расследование дела Скрипаля совместно с РоссиейГлава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности проводить расследование дела Скрипаля совместно с РоссиейФото: REUTERS
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В Совете Федерации приветствовали планы властей Великобритании наладить диалог по расследованию отравления Сергея Скрипаля и его дочери, а также смерти Николая Глушкова.

Как заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, в Москве верят, что Лондон действительно предоставит России доступ к сведениям.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Лондон хотел бы совместно с Москвой расследовать инцидент с Сергеем и Юлией Скрипалями, а также обстоятельства смерти Глушкова.

"Мы готовы к такому сотрудничеству и очень верим, что Лондон действительно готов такой доступ предоставить и готов тоже к такому сотрудничеству", — сказал Джабаров.

Он отметил, что такая мера будет шагом к налаживанию российско-британских отношений.

"Видимо, они действительно включили голову и поняли, что слишком круто забрали. Думаю, это произошло, потому что на них надавили партнеры", — сказал сенатор.

Он добавил, что российская сторона хотела бы получить для экспертизы образцы вещества, которыми были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь, передает РИА Новости.

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