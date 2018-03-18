2018-03-18T16:30:23+03:00
Политика

ЦИК РФ: на выборах-2018 избиратели голосуют активнее, чем в 2012 году

В это воскресенье, 18 марта, в России проходят президентские выборы
Дарья ИВАШКИНА
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В это воскресенье, 18 марта, в России проходят президентские выборыВ это воскресенье, 18 марта, в России проходят президентские выборыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев сообщил о том, что на президентских выборах, которые проходят в нашей стране в это воскресенье, 18 марта, жители большинства регионов голосуют активнее, чем на выборах в 2012 году. По его словам, на некоторых избирательных участках даже выстраиваются очереди из желающих отдать свой голос за одного из восьми кандидатов на высший государственный пост.

«В большинстве регионов люди голосуют намного активнее, чем раньше. В этой избирательной кампании проявили максимум уважения к избирателю и показали ему, что его голос важен», - заявил Булаев.

При этом замглавы ЦИК заметил, что в этот раз активное участие в выборах принимает молодежь. «Пришли молодые люди с детьми. Лозунг "Иди, твой голос важен" стал для всех понимаемым», - цитирует Николая Булаева ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в это воскресенье, 18 марта, по всей России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты во всех регионах страны с 08:00 до 20:00 по местному времени. Кроме того, голосование проходит в консульствах и посольствах России по всему миру.

Следите за онлайн-трансляцией выборов президента РФ на сайте kp.ru.

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