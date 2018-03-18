За рубежом явка на выборах бьёт рекорды

СЕГОДНЯ 16:52 2018-03-18T17:39:54+03:00

В консульствах в Италии и на Кипре — очереди по сотни метров

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Голосовать на выборах-2018 можно не только в России, на и за рубежом. Для этого МИД РФ открыл целых 394 избирательных участка в 144 странах от Абхазии до Японии. И на многих из них сегодня наблюдалась прямо-таки рекордная явка.

Очереди длиной по несколько сот метров отмечались в посольствах России ФРГ, в Чехии (особеннно много людей в Карловых Варах) и на Кипре, в консульстве в Милане. В Париже успешно проголосовал «звёздный» обладатель российского гражданства — Жерар Депардьё. На участке №8242 в Окленде (Новая Зеландия) россияне ждали по часу — так много пришло желающих поставить галочку в бюллетене. Наблюдатели от кандидатов присутствуют почти на каждом зарубежном избирпункте, заметных нарушений не выявлено.

Особеннно много людей пришло в Карловых Варах. Фото Юлия Капитанова

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

За тем, как проходят выборы на избирательных участках по всей стране, следят наши корреспонденты