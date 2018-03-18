ПА ОБСЕ призвала постпреда Украины обеспечить голосование россиян

СЕГОДНЯ 16:58 2018-03-18T16:59:06+03:00

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Парламентская ассамблея (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обеспокоена тем, что на Украине россиян не пускают в дипломатические учреждения своей страны для участия в президентских выборах, которые проходят в это воскресенье, 18 марта.

В связи с этим ПА ОБСЕ уже обратилась к постоянному представителю незалежной Игорю Прокопчуку с призывом обеспечить голосование россиян, а также избегать провокаций. Как заявил ТАСС директор по коммуникациям Парламентской ассамблеи ОБСЕ Нэт Перри, до Киева необходимо донести информацию о том, что провокации возле избирательных участков в посольстве и консульствах неприемлемы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, за несколько дней до президентских выборов в России глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители незалежной 18 марта не будут пускать граждан РФ в посольство и консульства для участия в голосовании. В связи с этим в ЦИК России объявили о готовности даже обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).